Мединский объяснил, почему в 1954 году Крым передали Украине

Политическая конъюнктура была основной причиной, а 300-летие Переяславской рады стало хорошим поводом передачи Крыма Украине в 1954 году, заявил помощник президента России Владимир Мединский 15 мая в программе «Рассказы из русской истории» на канале «Соловьев.
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