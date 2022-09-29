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Дима Билан расчувствовался на встрече с мобилизованными жителями Бурятии

Дима Билан расчувствовался на встрече с мобилизованными жителями Бурятии

Российский певец Дима Билан после своего концерта встретился с мобилизованными парнями из Бурятии. Сразу после выступления в Иркутске, певец отправился в Улан-Уде, где и повстречал местных жителей, которые готовились отправиться защищать Родину.

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