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Русские ракеты в 180 км от границы США: В подбрюшье Америки вскрылся тайный схрон оружия, который ждёт своего часа

Русские ракеты в 180 км от границы США: В подбрюшье Америки вскрылся тайный схрон оружия, который ждёт своего часа

Американцы с удивлением и ужасом отреагировали на то, как повела себя Куба. Дело в том, что официальные власти этой дружественной России страны разрешили журналистам одного из наших телеканалов посетить секретные подземные хранилища.

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