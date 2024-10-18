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«Визг стоял»: Алаудинов раскрыл подробности уничтожения немецких наемников в зоне СВО

«Визг стоял»: Алаудинов раскрыл подробности уничтожения немецких наемников в зоне СВО

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press Спецназ «Ахмат» уничтожил говоривших на немецком языке наемников в зоне СВО, заявил в эфире «Соловьев Live» замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

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