Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • фарид сабиров
    Внешняя политика ПУТИНА.В.В во всех смыслах и каждая точка в любом вопросе достойна УВАЖЕНИЯ и ПОДДЕРЖКИ НАРОДА. Но в..."Не изменив ситуа...
  • Модест
    Не доработала мурашка. От пенсионного фонда ему выговор, за то что не довёл продолжительность существования до 65 лет.Мурашко: продолжи...
  • Ксения Фотина
    В том-то и дело, что индус с малолетства в грязи. В США -знакомый и "уютный" бардак. А принципе этот писака не только...Американская проп...

Иностранная преступность распоясалась и не подчиняется никаким законам

Иностранная преступность распоясалась и не подчиняется никаким законам

“На что они надеются?”: банда молодых мигрантов из Купчино повторяет судьбу “азербайджанской мафии” NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS Подростки-мигранты, которые, чувствуя себя безнаказанными, избивали людей в Купчино и снимали всё на камеру, повторяют судьбу “азербайджанской мафии”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору