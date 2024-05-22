Политолог и публицист Ростислав Ищенко сделал предположение о возможной продолжительности специальной военной операции России и конфликта с Западом.
Ищенко рассказал о продолжительности СВО и конфликта с Западом
Комментарии
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tsan tsan
Все эти ищенки должны возвращаться в новые регионы России и там работать, работать и работать, а не умничать в России. Пожили и хватит. Только один из украинских послемайданных мигрантов оказался настоящим мужиком - сразу после начала СВО вернулся на освобождённую территорию - Рогов. А казался ведь самым невзрачным среди всех этих килингаровых, ищенко и прочих.
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