tsan tsan

Все эти ищенки должны возвращаться в новые регионы России и там работать, работать и работать, а не умничать в России. Пожили и хватит. Только один из украинских послемайданных мигрантов оказался настоящим мужиком - сразу после начала СВО вернулся на освобождённую территорию - Рогов. А казался ведь самым невзрачным среди всех этих килингаровых, ищенко и прочих.