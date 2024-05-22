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  • tsan tsan
    Все эти ищенки должны возвращаться  в новые регионы России и там работать, работать и работать, а не  умничать в Росс...Ищенко рассказал ...
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Ищенко рассказал о продолжительности СВО и конфликта с Западом

Ищенко рассказал о продолжительности СВО и конфликта с Западом

Политолог и публицист Ростислав Ищенко сделал предположение о возможной продолжительности специальной военной операции России и конфликта с Западом.

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Комментарии
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tsan tsan
Все эти ищенки должны возвращаться  в новые регионы России и там работать, работать и работать, а не  умничать в России. Пожили и хватит. Только один из  украинских послемайданных мигрантов  оказался настоящим мужиком - сразу после начала СВО вернулся на освобождённую территорию - Рогов. А казался ведь самым невзрачным среди всех этих килингаровых, ищенко и прочих.
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