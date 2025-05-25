После «ночи возмездия» в Киеве Зеленский выполз из бункера и сделал первое заявление

БлокнотРУ Судя по риторике, укрофюрер не на шутку перепугался. Этой ночью по Киеву была проведена одна из самых массированных атак за весь период СВО.
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