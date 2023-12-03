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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков. Пастрняк делит 2-е место в гонке бомбардиров с Миллером – у них по 36 баллов

Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков. Пастрняк делит 2-е место в гонке бомбардиров с Миллером – у них по 36 баллов

Форвард «Тампы» отметился результативной передачей в матче с «Далласом» (1:8) и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

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