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Некоторых россиян ждет повышение пенсии с 1 ноября

С 1 ноября 2024 года некоторым категориям россиян проведут индексацию пенсий. Среди них — граждане, которым исполнилось 80 лет месяцем ранее, рассказала в беседе с агентством «Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.

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