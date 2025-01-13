Личный взгляд нижегородки на неудачные и неуместные подарки: «Лучше бы деньгами дали»

Говорят, дареному коню в зубы не смотрят. Но иногда слишком хочется взглянуть в глаза человеку, принесшему этого самого «коня», и спросить: «А разве я тебя чем-то обидел?» Есть подарки, которые заставляют крепко задуматься о намерениях дарителя и о том, насколько хорошо он знает тебя.