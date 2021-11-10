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«Самая обаятельная и привлекательная»: Абдулов умирал в муках, а Муравьева и Куравлев овдовели

«Самая обаятельная и привлекательная»: Абдулов умирал в муках, а Муравьева и Куравлев овдовели

Методом проб и ошибок главная героиня фильма Геральда Бежанова все же обрела любовь. Спутников жизни удалось найти и актерам «Самой обаятельной и привлекательной», вот только многие из них лишились супругов по не зависящим от них обстоятельствам.

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