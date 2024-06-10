У студента из Можги похитили более 60 тысяч рублей при попытке заказать интимные услуги

Более 60 тысяч рублей было похищено у студента из Можги при попытке заказать интимные услуги. По версии следствия, молодой человек нашел объявление о предоставлении подобных услуг на одном из интернет-сайтов, выбрал анкету и внес предоплату.
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