Россия возрождает советский велосипед «Кама». Комментарии европейцев

Российская фабрика, возрождает почти полностью забытый узнаваемый продукт 70-х и 80-х — красный складной велосипед «Кама» Из-за экономических санкций российская экономика в очередной раз решает возродить когда-то известные бренды и продукты.
Российская фабрика, возрождает почти полностью забытый узнаваемый продукт 70-х и 80-х — красный складной велосипед «Кама» Из-за экономических санкций российская экономика в очередной раз решает возродить когда-то известные бренды и продукты.
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