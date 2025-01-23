Дроны «КУБ-2» уничтожили катера ВСУ под Херсоном

/mediafiles/2025/01/kub-2-herson.mp4 Дроны «КУБ-2» сжигают катера ВСУ под Херсоном (с) Кадры канала «Бесчеловечные машины» Российские военные получили на вооружение новейшие дроны «КУБ-2» и применили их для уничтожения катеров сил специальных операций Украины под Херсоном.
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