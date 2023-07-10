Просто сядь и отдохни: 5 ошибок, которые мы все совершаем во время отпуска

Просто сядь и отдохни: 5 ошибок, которые мы все совершаем во время отпускаМария Гурова, сооснователь и руководитель проектов Mice Capital и основатель и руководитель компании PAM Travel, поделилась пятью ошибками, которые могут испортить отдых.
Просто сядь и отдохни: 5 ошибок, которые мы все совершаем во время отпускаМария Гурова, сооснователь и руководитель проектов Mice Capital и основатель и руководитель компании PAM Travel, поделилась пятью ошибками, которые могут испортить отдых.
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