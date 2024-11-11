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В России в 2024 году импорт вина упал на треть

В России в 2024 году импорт вина упал на треть

Государство продолжает разрабатывать и внедрять меры поддержки отечественных виноделов. На этом фоне Business FM стало интересно, как отличаются цены на вино в Европе — в странах, где производят свое вино и продают вино из других европейских государствЗа десять месяцев текущего года импортного вина (в литрах) ввезли в Россию на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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