В России в 2024 году импорт вина упал на треть

Государство продолжает разрабатывать и внедрять меры поддержки отечественных виноделов. На этом фоне Business FM стало интересно, как отличаются цены на вино в Европе — в странах, где производят свое вино и продают вино из других европейских государствЗа десять месяцев текущего года импортного вина (в литрах) ввезли в Россию на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.