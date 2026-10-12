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Газета.ру

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В Театре имени Комиссаржевской покажут спектакль "Три мушкетера, или Подвески королевы"

В Театре имени Комиссаржевской покажут спектакль "Три мушкетера, или Подвески королевы"

В Театре имени В. Ф. Комиссаржевской 24, 25 и 26 октября покажут спектакль по мотивам романа Александра Дюма «Три мушкетера, или Подвески королевы» в постановке и сценической редакции Романа Габриа.

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