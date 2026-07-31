В Брянской области посмертно наградили пограничника и энергетика

Орден Мужества получил пограничник Денис Потрахов, погибший при выполнении боевой задачи, а медаль «За храбрость» II степени — энергетик Александр Кириенко, восстанавливавший электроснабжение после обстрелов ВСУ.
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