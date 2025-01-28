"Известия": на УАЗе внедрены четыре робота для нанесения грунта на кузова

В конце января УАЗ выпустит первую партию автомобилей, окрашенных по новой технологии. Об этом "Известиям" рассказали представители компании, которые поделились новыми подробностями о модернизации производства.
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