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"Известия": на УАЗе внедрены четыре робота для нанесения грунта на кузова

"Известия": на УАЗе внедрены четыре робота для нанесения грунта на кузова

В конце января УАЗ выпустит первую партию автомобилей, окрашенных по новой технологии. Об этом "Известиям" рассказали представители компании, которые поделились новыми подробностями о модернизации производства.

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