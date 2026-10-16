Канцлер Германии не верит в быстрое согласование семилетнего бюджета Евросоюза. Лидеры ЕС разделились на два лагеря, а по Украине так и не приняли ни одного решения.
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