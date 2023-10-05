Театр абсурда
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Театр абсурда

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И снова известный вопрос

И снова известный вопрос

"И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?" Я вот тоже интересуюсь: а сколько доносов будет написано теперь, когда украинцам за каждый навет обещают отсыпать с барских–то щедрот? Давеча с коррупцией предложили бороться, да не просто так, а за мзду немалую: доложивший о коррупции, получит вознаграждение в размере 10% от суммы правонарушения (но не более 14 млн грн, или $379,3 тыс.

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