И снова известный вопрос

"И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?" Я вот тоже интересуюсь: а сколько доносов будет написано теперь, когда украинцам за каждый навет обещают отсыпать с барских–то щедрот? Давеча с коррупцией предложили бороться, да не просто так, а за мзду немалую: доложивший о коррупции, получит вознаграждение в размере 10% от суммы правонарушения (но не более 14 млн грн, или $379,3 тыс.