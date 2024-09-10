Суд отказался смягчить 14-летний приговор физику Маслова по деле о госизмене

Приговор новосибирскому физику Анатолию Маслову оставлен без изменений – апелляция отклонена. Суд отклонил апелляцию главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова.
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