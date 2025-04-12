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«Вашингтон» без Овечкина потерпел крупнейшее в сезоне НХЛ поражение

«Вашингтон» без Овечкина потерпел крупнейшее в сезоне НХЛ поражение

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» без своего капитана, российского хоккеиста Александра Овечкина, потерпел крупнейшее поражение в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче против команды «Коламбус Блю Джекетс».

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