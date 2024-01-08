ФОТО: IMAGO/SASCHA STEINACH/GLOBAL LOOK PRESS ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ "УБИТЬ ЧУЖИМ НОЖОМ": ПОЛЬША УНИЧТОЖАЕТ ГЕРМАНИЮ Основоположник геополитики Халфорд Джон Маккиндер утверждал, что главной опасностью для цивилизации Запада является союз богатой ресурсами России и богатой технологиями Германии.
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