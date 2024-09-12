Рассекречен Volkswagen Tayron, который заменит Tiguan Allspace в Европе

К запуску в Европе готовится новый кроссовер Tayron — премьера состоится 10 октября. Модель, построенная на платформе MQB Evo, будет предложена с электрифицированными силовыми установками и станет заменой трехрядному Tiguan Allspace.
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