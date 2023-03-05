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Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг не замечали друг друга перед стартовым вбрасыванием

Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг не замечали друг друга перед стартовым вбрасыванием

Между лидером «Финикса» Кевином Дюрэнтом и звездным разыгрывающим «Далласа» Кайри Ирвингом не было зрительного контакта перед началом встречи.

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