В Японии впервые за долгое время зафиксировано снижение реальных доходов населения

Японские власти рассчитывают на то, что дефицит баланса первичных доходов (а на сегодняшний день он достиг 9 млрд долларов) в 2025-м финансовом году окажется даже ниже запланированного.
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