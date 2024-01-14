Инфекционист Мескина назвала цель обсуждения болезни X

Смысл программы Всемирной организации здравоохранения, обновившей список потенциально опасных болезней, которые теоретических могут активизироваться, заключается в том, чтобы заблаговременно подготовиться и сделать необходимые научные исследования.
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