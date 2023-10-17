Прибавление в семье: Ляйсан Утяшева рассказала о беременности

Звездная пара счастливы в браке более десяти лет. Их союз считается примером для подражания. Более того, многих волнует, как Павлу Волю и Ляйсан Утяшевой удается находить время на семью, постоянно удивлять друг друга и при это посвящать себя работе.
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