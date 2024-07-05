Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Эту козупицу надо не в отставку отправлять, а в тюрьму. Из-за таких мЕров авторитет власти ниже уровня городской кана...Мэр Орска Василий...
  • Николай Герасименко
    👍👍👍Болгария предложи...
  • Ed
    Если есть навар от предательства, то Болгария обязательно предаст и она посредник? Такое неумение видеть себя глазами...Болгария предложи...

ВЦИОМ сообщил, что больше половины россиян не играют в видеоигры

ВЦИОМ сообщил, что больше половины россиян не играют в видеоигры

Российская молодежь все чаще выбирает видеоигры в качестве способа проведения свободного времени. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за последний год число тех, кто никогда не играл в видеоигры, выросло до 57%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх