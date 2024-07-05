ВЦИОМ сообщил, что больше половины россиян не играют в видеоигры

Российская молодежь все чаще выбирает видеоигры в качестве способа проведения свободного времени. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за последний год число тех, кто никогда не играл в видеоигры, выросло до 57%.
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