Женщина утонула в реке в Ленинградской области

44-летняя женщина утонула в реке Вуокса в Ленинградской области, сообщает источник РЕН ТВ.Утром 7 июля на пляже базы отдыха на острове Солнечный в Гончаровском сельском поселении Выборгского района было обнаружено тело 44-летней женщины.