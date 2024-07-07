Женщина утонула в реке в Ленинградской области

44-летняя женщина утонула в реке Вуокса в Ленинградской области, сообщает источник РЕН ТВ.Утром 7 июля на пляже базы отдыха на острове Солнечный в Гончаровском сельском поселении Выборгского района было обнаружено тело 44-летней женщины.
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