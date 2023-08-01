Ученые нашли в камне и показали существо, жившее до динозавров. Возраст находки 310 миллионов лет

TRENDYMENПрогрессПодписатьсяУченые нашли в камне и показали существо, жившее до динозавров. Возраст находки 310 миллионов летВ карьере Писберг на территории Германии ученые обнаружили окаменелость существа возрастом как минимум 310 миллионов лет.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилллина любимцеваОт паука еще хоть что-то осталось, на что посмотреть можно.... а от человека остается вообще не понятно что... и представить даже тяжело, как он выглядит при жизни.Ответить16 час.
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