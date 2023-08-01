TRENDYMEN

39 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ученые нашли в камне и показали существо, жившее до динозавров. Возраст находки 310 миллионов лет

Ученые нашли в камне и показали существо, жившее до динозавров. Возраст находки 310 миллионов лет

В карьере Писберг на территории Германии ученые обнаружили окаменелость существа возрастом как минимум 310 миллионов лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
От паука еще хоть что-то осталось, на что посмотреть можно.... а от человека остается вообще не понятно что... и представить даже тяжело, как он выглядит при жизни.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх