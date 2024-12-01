Турецкий футболист Йылмаз заявил, что в "Локомотиве" забрали его чемодан

Бывший нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз рассказал о сорвавшемся трансфере в московский "Локомотив", заявив, что столичный клуб забрал его чемодан, чтобы он не уехал из России перед подписанием трудового соглашения.
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