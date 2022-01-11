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Юристы Джоковича сделали исключение, чтобы Джокович смог попасть в их офис. Туда пускают только привитых от коронавируса

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу потребовалось исключение для того, чтобы вчера попасть в офис юридической фирмы Hall & Wilcox, которая представляла его интересы в борьбе с МВД Австралии.

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