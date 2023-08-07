Несекретные материалы

14 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Тимошевский
    Все эти высказывания украинской верхушки направлены на то чтобы показать несговорчивость России к миру. Вот и Блинкен...В Киеве подтверди...
  • лина любимцева
    Давно пора это сделать. ... НО! Целей таких нет, с какой целью это делается, не понятно.  Страшно даже  подумать о са...В Киеве подтверди...
  • лина любимцева
    ..ю жЫДо-бандэровцы...В Киеве подтверди...

Нужны ли России Морские силы территориальной обороны

Нужны ли России Морские силы территориальной обороны

Ряд внутренних проблем, возникших или обострившихся в российской армии после печально знаменитых сердюковских реформ, в конечном итоге привел к появлению квазичастной военной компании «Вагнер», куда начали перетекать лучшие профессиональные кадры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх