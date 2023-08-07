Нужны ли России Морские силы территориальной обороны

Ряд внутренних проблем, возникших или обострившихся в российской армии после печально знаменитых сердюковских реформ, в конечном итоге привел к появлению квазичастной военной компании «Вагнер», куда начали перетекать лучшие профессиональные кадры.
Ряд внутренних проблем, возникших или обострившихся в российской армии после печально знаменитых сердюковских реформ, в конечном итоге привел к появлению квазичастной военной компании «Вагнер», куда начали перетекать лучшие профессиональные кадры.
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