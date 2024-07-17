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Русская весна

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В сантиметре от смерти: 3D-моделирование момента покушения на Трампа (ВИДЕО)

В сантиметре от смерти: 3D-моделирование момента покушения на Трампа (ВИДЕО)

3D-моделирование момента покушения на Дональда Трампа показывает, как близок он был к гибели от пули.

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