Шадаев: 18 млн россиян имеют биометрический профиль гражданина на «Госуслугах»

Министр цифрового развития России Максут Шадаев представил на своей презентации к пленарному заседанию цифрового форума Digital Almaty 2024 данные о числе россиян, имеющих биометрический профиль гражданина на «Госуслугах».
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