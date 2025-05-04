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Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7-10 мая

Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7-10 мая

По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с официальным визитом Россию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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