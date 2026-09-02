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Год испытаний Аглаи Тарасовой: условный срок, потеря ролей, личные драмы и возвращение на экраны

Год испытаний Аглаи Тарасовой: условный срок, потеря ролей, личные драмы и возвращение на экраны

Для Аглаи Тарасовой прошедший год превратился в сплошную полосу испытаний. Задержанием в аэропорту дело не закончилось: дальше были суд, условный срок, пересмотр рабочих планов и громкие перемены в личной жизни.

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