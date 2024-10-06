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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

В Мурманской области выпал снег, на дорогах надо быть внимательнее

В Костомукше напоминают землякам о необходимости подготовки зимней резины В сообществе «Автобеседка Костомукша» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация Алексея Корнеева, который снял на камеру телефона заснеженную дорогу в соседнем регионе: «Апатиты сегодня, готовим резину», — предупреждает автор видеоролика Видео красноречиво передает обстановку на дороге, засыпанную снегом.

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