Помните Аню из "Ранеток"? Теперь она — многодетная мама. Родился сын Артём

Бывшая участница популярной поп-группы "Ранетки" Анна Руднева объявила о рождении третьего ребенка. Мальчик появился на свет 2 сентября, и певица уже поделилась радостной новостью с поклонниками, раскрыв имя новорожденного.
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