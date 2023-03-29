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"Известия": Минпромторг предложил открыть МФЦ и "Почту России" в торговых центрах

"Известия": Минпромторг предложил открыть МФЦ и "Почту России" в торговых центрах

Министерство промышленности и торговли России предложил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций инициативу о размещении многофункциональных центров (МФЦ) и отделений "Почты России" на свободных участках в торговых центрах.

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