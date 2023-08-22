Вечерний Новосибирск

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  • Анна Марченко
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Полпред президента в СФО вручил Андрею Травникову благодарственное письмо от Владимира Путина

Полпред президента в СФО вручил Андрею Травникову благодарственное письмо от Владимира Путина

В рамках празднования Дня Государственного флага России в большом зале правительства Новосибирской области прошло награждение новосибирцев государственных наград Российской Федерации, поощрений Президента России и наград Новосибирской области.

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