Полпред президента в СФО вручил Андрею Травникову благодарственное письмо от Владимира Путина

В рамках празднования Дня Государственного флага России в большом зале правительства Новосибирской области прошло награждение новосибирцев государственных наград Российской Федерации, поощрений Президента России и наград Новосибирской области.
В рамках празднования Дня Государственного флага России в большом зале правительства Новосибирской области прошло награждение новосибирцев государственных наград Российской Федерации, поощрений Президента России и наград Новосибирской области.
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