Ремонт школы в Партените

Особо Галина Огнева отметила – учащимся нравится школьная еда. Но сама она ею отобедать не пожелала. Огнева сообщила о проверке Партенитской школы: «Проверила ход работ по капитальному ремонту напольного покрытия в коридорах здания.
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