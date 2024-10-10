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Ремонт школы в Партените

Ремонт школы в Партените

Особо Галина Огнева отметила – учащимся нравится школьная еда. Но сама она ею отобедать не пожелала. Огнева сообщила о проверке Партенитской школы: «Проверила ход работ по капитальному ремонту напольного покрытия в коридорах здания.

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