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Юрист Соловьев назвал любимую фразу телефонных мошенников

Юрист Соловьев назвал любимую фразу телефонных мошенников

В арсенале телефонных мошенников есть одна фраза, которая помогает «сломить» жертву. Несмотря на то, что она понятна собеседнику любого возраста и уровня образования, с её помощью создается ощущение разговора с профессионалом в области безопасности.

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