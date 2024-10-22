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В Омской области задержали поджигателя оборудования на железной дороге

В Омской области задержали поджигателя оборудования на железной дороге

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак заявила, что сотрудники правоохранительных органов региона задержали мужчину, который устроил поджог релейного шкафа на железной дороге.

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