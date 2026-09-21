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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хаукеланн произнес краткую речь по-русски после признания лучшим игроком матча с «Авангардом»: «Всем привет. Дрон – молодчик. Хорошая работа. Давай»

Вратарь « Трактора » Хенрик Хаукеланн произнес краткую речь на русском языке после победы над « Авангардом » (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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