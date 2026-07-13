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Царьград

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В Краснодаре 60 из 64 АЗС работают, бензин есть

В Краснодаре 60 из 64 АЗС работают, бензин есть

В Краснодаре количество функционирующих автозаправочных станций увеличилось до 64. По состоянию на утро 13 июля топливо доступно на большинстве из них, сообщили в пресс-службе Муниципального центра управления (МЦУ) города.

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