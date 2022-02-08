Настроения «наблюдателей за экономикой» Японии резко упали

Настроения трудящихся Японии, занятых на рабочих местах, чувствительных к экономическим колебаниям, в январе 2022 года испытали самое резкое падение более чем за десятилетие, сообщает 8 февраля Kyodo News со ссылкой на правительственные данные.
Настроения трудящихся Японии, занятых на рабочих местах, чувствительных к экономическим колебаниям, в январе 2022 года испытали самое резкое падение более чем за десятилетие, сообщает 8 февраля Kyodo News со ссылкой на правительственные данные.
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