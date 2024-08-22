В Волгоградской области после падения БПЛА загорелся объект Минобороны

Минувшей ночью Волгоградская область была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что большая часть БПЛА была уничтожена, но в результате падении одного из них возник пожар на объекте Министерства обороны в районе Мариновки.
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